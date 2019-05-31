六絕殺到︰林偉雄料港股7月仍難「翻身」

晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄直言，大市連環破底，部分基金對中美貿易戰已由有耐性變為無耐性，操作上亦由早前輪流避險，轉為沽貨減磅，繼「五窮」後，不但有機會出現「六絶」，7月也可能難「翻身」，可能要到8月方見到曙光。



不過，恒指9日相對強弱指數已跌至21的嚴重超賣水平，恒指下試26,500至26,700點後可能會彈一彈，惟27,500點阻力大，彈完會再散，尤其若中美貿易談判團隊不恢復磋商，6月底中美元首於二十國集團(G20)峰會會面最終或難成事，屆時恒指可能要下試26,000點，倘中美繼續「你一拳、我一腳」，令貿易戰拖長，環球經濟將受累，恒指料會試穿去年24,540點的底，最壞情況更可能要跌至22,000點。



不過，較勇進的投資者若要捕捉短期可能出現的超跌後反彈，他認為可小注考慮即將除淨的內銀股、內房股、物業管理股及教育股等，但緊記要嚴控風險，因大市仍未跌完。



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