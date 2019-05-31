【捱貴Yen】貿戰強震　日圓兌港元短期或見呢個價...

美國總統特朗普又出招，突然加徵關稅打壓墨西哥，雖然今次大棒不是揮向中國，但資金湧入日圓避險下，間接推升每百日圓兌港元匯價高見7.2151，較周四(30日)急升近1%。



撇除市場極端聲音，多間大行包括滙控及摩根士丹利都預期，圓匯短期會兌至105水平，即每百日圓兌7.476港元。



踏入6月，港人開始計劃暑假旅遊行程，日本向來是最熱門的地點。不過，特朗普再生貿戰火頭，間接加重遊日成本。港元兌日圓匯價處於至今年2月以來最高水平，比起今年最低位6.9897計算，同樣以1萬港元兌換，足足兌少了4,674日圓。以每碗「一蘭拉麵」的售價為890日圓計算，即是食少了5碗一蘭拉麵。



至於未來日圓走勢，貿易戰動向成為關注點。分析指，只要貿戰得以紓緩，日圓未必再度轉強，但問題是按目前局勢看，中美之間的貿易紛爭短期難解。



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