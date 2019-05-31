美國擁1.57萬AI精英　全球最多

外媒報道，AI(人工智能)初創企業element.ai發布的全球AI人才報告發現，去年擁有高影響力AI研究人員最多的國家依次是美國、中國、英國、澳洲以及加拿大。而有36,524人符合自稱的AI專家資格，比2018年的報告數字增加66%。



報告指，有近一半(15747人)的AI研究人員現於美國。其中很大一部分(約20%)目前或者之前在微軟(1077人)、IBM(667人)、Amazon(511人)或Apple(393人)工作。



這些簡歷當中87%都有至少6年的相關經驗，而至少3年經驗的更達97%。



在培養AI人才方面，美國繼續領先優勢，44%的作者的博士學位是在美國獲得的。而在中國受訓的作者佔約11%，其後是英國(6%)，德國(5%)及加拿大、法國和日本均為4%。





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