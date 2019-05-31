貿戰升級：美債息續跌　市場幾乎肯定今年減息

美國總統特朗普挑戰墨西哥貿易戰，禍及歐日汽車企業，令市場更憂慮經濟衰退快來臨。反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率再跌至2.1454厘，創2017年9月以來最低，預示市場減息預期升溫。



由於10年期債息續跌，受市場關注的衰退指標之一3個月期美債息相對10年期的「倒掛」情況惡化，3個月期債息一度高於10年期0.225厘，預示未來數季美國經濟陷入衰退的機會逾30%。



聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局9月減息機會升至72.8%；10月升至81.5%；12月升至92.3%，為首見今年內減息機會逾九成。

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