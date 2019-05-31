樓價UPDATES︰維港灣成交倍升　平均呎價2.17萬

奧運站維港灣5月份錄得4宗買賣，按月交投量倍升，平均實用呎價約21,797元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●天后栢景臺2座高層C室，實用面積923方呎，以三房連工人房間隔，座向東北及享海景，獲區外換樓人士以2,700萬元承接，實用呎價29,252元屬市價。原業主於1995年8月入市作投資用途，當時作價781萬元，持貨至今帳面獲利1,919萬元。



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九龍區



●維港灣2座高層E室，實用面積503方呎，採兩房間隔，享開揚市景，獲買家以1,080萬元承接，實用呎價21,471元。據了解，原業主於2009年5月以321萬元入市，持貨剛滿10年，帳面獲利759萬元。



●何文田皓畋8座高層兩房戶，向西北望開揚市景，實用面積約594方呎。業主以約2.9萬元放租兩日，即吸引外區人士洽詢，議價後以2.8萬元租出，實用呎租約47.1元。據悉，新租客心儀單位位處高層、享開揚景，故睇樓1次即決定承租。



●鑽石山星河明居C座高層03室，實用面積517方呎，已改為兩房間隔，放盤當天即獲買家洽購，零議價下以960萬元連租約易手，實用呎價18,569元。買家心儀單位位處高層，景觀不受前方興建中的房屋遮擋，加上看好未來沙中線發展，因而決定入市。



●西南九龍瓏璽6A座中層C室兩房戶，向東南望市景，實用面積約524方呎，獲單身人士以2.95萬元承租，實用呎租約56.3元。上址為業主於2011年以約1,048萬元購入。



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新界區



●屯門海麗花園2座低層F室兩房戶，實用面積412方呎，有租客鍾情該屋苑鄰近工作地點，加上業主會翻新內籠，故以1.1萬元承租，實用呎租26.7元。



●西貢翠海花園6座中層B室獲買家以1,650萬元連雙車位購入，以實用面積1,235方呎計，實用呎價13,360元。原業主於2011年7月購入上址，當時作價1,260萬元，持貨至今帳面獲利390萬元。



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