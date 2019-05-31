新盤UPDATES︰柏蔚山逾4600萬沽　上源即將封盤

樓價再度破頂，發展商乘勢積極部署推售全新項目及貨尾盤。同時，即使股市續挫，各區樓盤仍湧現多宗大額成交。



●將軍澳MONTARA全新期數主打2、3房 料6月登場

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA(7A期)銷情理想，全數單位已售罄。因應市場向隅客眾多，全新7B期希望短期推出及啟動軟銷，價錢料可溫和調整。現時仍待批預售，提供504伙，間隔1至3房，主打兩至3房戶佔逾8成。



他指出，集團於今年首5個月銷售金額已突破100億元，單是5月已錄近67億元，近50億來自MONTARA。



同系樓盤本月已售11座洋房及5個特色戶，套現約13.7億元。其中將軍澳南MONTEREY再錄大額成交，剛售出1座17A特色戶，做價5,826.6萬元，呎價3.9萬元。



區內SAVANNAH亦剛沽出最後洋房，面積1,987方呎，售價逾5,883.5萬元，呎價29,610元。屯門NAPA則賣出C19號屋，售價3,297.6萬，面積2,061方呎，呎價約1.6萬元。



對於樓價指數再度上升，他認為，首4個月升幅只是追回去年調整幅度，相信6、7月市場氣氛可回復正常，下半年可望再升，全年升幅料達5至8%。



●柏蔚山高層戶逾4600萬沽 呎價逾3.6萬

新世界發展(00017)的北角柏蔚山，剛售出2座27樓A室，實用面積1,271方呎，成交價4,649.7萬元，呎價36,583元。



同系荃灣柏傲灣亦售出1A座55樓D室，實用面積1,042方呎，以3,052.3萬元沽，呎價29,293元。項目僅餘3伙待售。而何文田瑧樺則售出5樓A1室，面積526方呎，售價1,322.9萬元，呎價25,150元，買家為賣方關連人士。項目全數240伙已沽清。



●新地委託代理促銷兩盤共5伙特色戶

新鴻基地產(00016)旗下元朗映御，委託美聯銷售最後3伙特色單位，並將以招標形式發售。發展商同步開放3個現樓單位，當中2座26樓F室一房戶，實用面積386方呎，天台195方呎。其餘兩個3房特色戶，均設平台及內置樓梯直達天台，其中1座26樓D室實用面積737方呎，平台82方呎，天台477方呎。而2座26樓D室實用面積735方呎，平台42方呎，天台518方呎。



中原亦稱，公司獲委託銷售屯門珀御最後兩伙特色戶，樓盤已屬現樓。當中5樓M室連平台兩房戶，實用面積477方呎，平台面積59方呎。而32樓B室三房連天台及平台特色戶，實用面積863方呎，天台面積321方呎，平台面積144方呎。



●深水灣徑8號加推3641方呎大宅標售

由南豐集團等發展的壽臣山深水灣徑8號，發出新銷售安排，以招標形式推出1個單位，為第1座8B單位，實用面積3,641方呎。招標日期為2019年6月4日上午10時11時。



●上源快將封盤 部署推出1座樓王

萬科置業(香港)位於屯門的上源，為部署1座樓王「Grand Le Pont」於短期內推售，日內將暫停所有單位銷售，其銷售廳亦會於下周暫停對外開放並進行內部裝修。同時，即將推出的1座樓王，亦會跟隨香港地產建設商會公布的「一手住宅物業銷售指引」而推售。

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