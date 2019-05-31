貿戰升級：簽了協議也反臉！美分析員轟特朗普公信力何在

外國傳媒報道，美國總統特朗普突然加徵墨西哥關稅，惹來當地媒體猛烈批評，這會削減與中國達成貿易協議的機會，主因是特朗普破壞了《美墨加協議》(USMCA)，公信力已受損，令國際社會質疑他是否可靠，即使達成協議也枉然！



投資公司Raymond James公共政策分析師Ed Mills表示，這絕對會加劇中美貿易衝突，中國官員會質疑特朗普在貿易上是否為可靠的夥伴，因為加徵墨西哥關稅的同日，美國國會正設法在今年夏天通過USMCA。中國眼見有協議也會這樣，為何仍要談判呢？



他指出，這會弱減中美領導人6月28至29日在二十國集團(G20)領導人峰會上的會面機會。



顧問公司Evercore ISI政策分析員Krishna Guha更認為，特朗普的行為會令中國更小心，因為若簽了協議然後又「反臉」，絕對是不尊重。雖然中國仍願意打開談判之門，但在6月G20峰會前機會很微。

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