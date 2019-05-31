夜市UPDATES：道指重挫近330點　港黑期低水177

美國總統特朗普將貿易戰火燒至鄰國墨西哥，恐令中國立場更強硬，同時殃及全球經濟，拖累美股道指跌穿25,000點！早段最多瀉329點，低見24,840點，目前報24,876點，跌292點；標指報2,755點，跌33點；納指報7,464點，跌102點。



素有「恐慌指數」之稱的VIX指數大漲10%，高見19.11，貼近20的平均值，反映市場恐慌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指進一步下跌，低見26,724點，較恒指周五(31日)現貨收市低177點。



特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「墨西哥過去幾十年來，一直利用美國的優勢佔便宜。由於民主黨人，令我們的移民法很糟糕。墨西哥在美國身上撈油水已經幾十年，他們可以很容易地解決這個(難民)問題。是時候讓他們最終做必須做的事！」



投資公司Raymond James公共政策分析師Ed Mills表示，這絕對會加劇中美貿易衝突，中國官員會質疑特朗普在貿易上是否為可靠的夥伴，因為加徵墨西哥關稅的同日，美國國會正設法在今年夏天通過《美墨加協議》(USMCA)。中國眼見有協議也會這樣，為何仍要談判呢？他指出，這會弱減中美領導人6月28至29日在二十國集團(G20)領導人峰會上的會面機會。



美墨貿易紛爭升級，德意志銀行分析師Torsten Slok表示，兩國貿易關係全都與汽車有關。此舉將重挫汽車行業，很快導致汽車生產停滯不前，美國3大車廠通用(GM)、福特，以及快意佳士拿維持跌約3至4%。



道指成分股中，杜邦跌2.25%；高盛跌1.79%；卡特彼勒跌1.7%；微軟跌1.53%；波音跌1.53%。晶片股集體下跌，費城半導體指數跌0.85%；恩智浦跌逾2%；英特爾及博通皆跌逾1%。



5月將成為今年標指首個下跌的月份，同時也將是2012年5月以來，標指首次在5月下跌。LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，回顧過去20年，美股在5月大幅下跌後，6月回報也相當低，意味着股市弱勢未止。



資金湧入國債避險，反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率再跌至2.1454厘，創2017年9月以來最低，預示市場減息預期升溫。由於10年期債息續跌，受市場關注的衰退指標之一3個月期美債息相對10年期的「倒掛」情況惡化，3個月期債息一度高於10年期0.225厘，預示未來數季美國經濟陷入衰退的機會逾30%。



聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局9月減息機會升至72.8%；10月升至81.5%；12月升至92.3%，為首見今年內減息機會逾九成。



油價也遭重挫，布蘭特期油跌幅擴大至3%，現報每桶64.79美元；紐約期油跌幅亦擴至3%。



歐洲方面，在汽車股領跌下，歐股3大指數挫約1%。其中，英股跌0.97%；德股跌1.72%；法股跌1.36%。



【21:30】美國總統特朗普突宣布向墨西哥加徴關稅，令貿易戰進一步擴大，歐美股市在汽車股領跌下再度受壓，道指大幅低開308點，報24,861點，納指亦跌97點，至7,470點。



美國三大汽車生產商通用汽車（GM）、福特及快意佳士拿跟隨外圍汽車股遭拋售，股價分別插3.56%、3.08%及5.02%，至33.58美元、9.44美元及12.73美元。



近期多隻服裝股業績後大冧，美國便服零售商Gap上季同店銷售跌4%，差過預期，當中，Gap品牌同店銷售挫10%，跌幅較預期多1倍，拖累股價周五早段大瀉15.06%，至17.5美元。



據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至5月29日止一周，美股基金走資84億美元，反觀，投資級別債券基金吸資61億美元，連續十九周錄得資金流入。美銀策略員在告中指出，投資者愈來愈悲觀，但悲觀程度未有觸發人棄我取策投資略的信號。



SPI資產管理交易和市場策略主管英尼斯估計，若出現最差情況，即談判完全破裂，股市將再跌10%，又認為正在現水平吸納的宏觀投資者太過樂觀。

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