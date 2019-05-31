特朗普加關稅阻墨西哥非法移民？專家︰弄巧反拙

美國總統特朗普宣布，由6月10日起，將對來自墨西哥的進口商品加徵5%關稅，並逐步上調至25%，直至非法移民問題平息。惟有分析認為，特朗普的做法只會導致非法移民問題更嚴重。



英國顧問公司Capital Economics表示，5%關稅所帶來的影響，將會被墨西哥披索的貶值所抵銷。而時事評論員Simon Constable認為，更高的關稅將對墨西哥出口造成影響，貨幣進一步貶值亦會逼使當局採取更嚴厲的貨幣政策。



Constable認為這將會打擊墨西哥的經濟，甚至令該國出現衰退。這種情況將增加墨西哥人到美國尋找工作的誘因，繼而增加非法移民



他又表示，要解決來自墨國的非法移民問題，應該助其發展經濟，讓墨西哥人留在當地工作；而自由貿易則可以做到這一點，加關稅只會令墨西哥經濟更差，然後更多人偷渡到美國。另外，他認為，美國可以推出「外籍勞工計劃」讓更多人以臨時性質到美國工作，解決非法移民問題。



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