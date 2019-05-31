危機升級：繼英國後　美敦促德國勿使用華為

繼美國總統特朗普計劃下周一(6月3日)國事訪問英國時，向英國首相文翠珊提出，若英國容許中國科技巨企華為參與建設5G流動網絡，將限制與英國的情報分享後，美國著名財經媒體彭博報道，美國國務卿蓬佩奧重申，如果在美國認為不可信的網絡上傳輸信息，且存在敏感數據落入中國手中的威脅，美國將停止與盟友分享信息。



他在德國柏林發表講話，敦促德國總理默克爾的政府「率先針對中國的腐敗、間諜和不公平貿易行為採取行動」，並表示美國可能不得不改變情報共享方面的「行為」。



他表示，中國對西方民主國家構成「國家安全風險」，其挑戰遠遠超過在通信網絡中使用華為。他隨後在德國總理府與默克爾舉行了45分鐘會議。



德國一直拒絕美國提出的禁用華為要求，而是計劃推更嚴格的測試、監管和審批規定，適用於所有的供應商。目前只有包括澳洲和日本在內的少數幾個國家，加入美國抵制華為的行動。

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