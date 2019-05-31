華章科技披露涉及貸款爭議　下周一復牌

華章科技(01673)公布，獲主席兼執行董事朱根榮告知，博榮控股有限公司牽涉在一宗爭議當中。目前博榮為控股股東，持有合共4.11億股，佔全部已發行股本約57%。



博榮由聯順擁有77.9%股權，而聯順則由董事朱根榮、王愛燕，以及劉川江分別擁有61.31%、20.74%及17.95%股權。



董事會表示，該爭議涉及博榮與一名獨立貸款方所訂立的貸款總協議；博榮與獨立貸款方所訂立的抵押總協議；博榮、獨立貸款方與存管經紀所訂立的抵押品管理協議。集團相信，該爭議不會對業務營運及財務狀況造成重大不利影響。



公司已向聯交所申請，股份自下周一(6月3日)上午9時正起恢復買賣。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/