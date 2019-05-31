新濠博亞入股皇冠恐存變數

新濠國際(00200)旗下美國上市的新濠博亞娛樂日前公布向澳洲富豪帕克(James Packer)旗下CPH Crown Holdings購入皇冠度假集團(Crown Resorts)19.99%股權後，澳洲傳媒報道，皇冠早年向監管機構申請新賭場牌照時，曾承諾不會與賭王何鴻燊扯上關係，令市場關注其子何猷龍今次入股的交易會否存在變數。



皇冠在澳洲證券交易所的股價周五(31日)顯著下跌逾3%，收報12.53澳元，低於新濠博亞的入股價13澳元。該公司股價已經連跌6日，累積跌幅逾半成。



據《悉尼晨驅報》報道，皇冠曾就興建悉尼布朗格魯(Barangaroo)項目及其牌照，於2014年與新南威爾士省政府簽署協議，承諾避免與何鴻燊等有聯繫。



該報引述條款細則：「皇冠要確保避免……何鴻燊或其關聯方取得皇冠的直接、間接或實益權益」。報道稱，該協議亦禁止皇冠與何鴻燊或其關聯方有任何重大生意交易，亦排除他在皇冠擔任某些職務。



報道亦提到，何鴻燊曾在其他司法管轄區被指與一些有組織罪行有聯繫，惟他已否認指控。儘管皇冠先前強調何猷龍生意上與其父獨立，並曾經過監管機構審核，但市場仍關注今次交易是否合規。



新濠博亞發言人回覆查詢時表示，該公司一直以來遵守各地監管機構的規定，同時公司主席何猷龍的父親何鴻燊從沒涉足公司業務，因此公司沒有這方面顧慮。該公司周四(30日)公布購買皇冠股權後，在美股價收跌5.59%，周五曾再跌逾2%。香港上市的新濠國際股價則連跌三個交易日，周五收報15.7元，三日累跌5.19%。



新濠博亞周四公布，已簽立購買協議購入皇冠的股權，涉1.3535億股，涉資17.59億澳元(折合逾95億港元)。



按協議，交易分兩部分進行，分別在6月6日和9月30日或以前完成，公司指交易毋須獲監管機構批准，但公司及何猷龍等亦將向澳洲不同省份的博彩監管部門提交申請。如獲批准，新濠博亞將尋求委派代表進入皇冠董事局。另外，新濠博亞表明考慮未來增持皇冠股份，但前提是要取得監管當局批准。



事實上，澳洲政府對外商投資當地賭業向有嚴格監管，以往曾有外資在買入不足10%澳洲賭企股份後，企圖申請增持至25%，但遭監管機構阻攔而最終沽貨離場。



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