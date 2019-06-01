歐股收市下挫　德國DAX跌175點

市場不確定性趨增，拖累歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,161點，跌56點或0.78%；法國CAC指數收報5,207點，跌41點或0.79%；德國DAX指數收報11,726點，跌175點或1.47%。



美國總統特朗普再度開闢「新戰場」，威脅將於6月10日對墨西哥商品加關稅。受關稅消息影響，汽車股普遍下挫，快意佳士拿股價跌4.76%；雷諾跌4.55%；標緻汽車跌0.65%；寶馬跌1.63%。



個股方面，匈牙利廉價航空公司Wizz Air公布年度業績，期內淨利潤達2.91億歐元，按年增6%。該公司股價全日跌2.31%。



俄羅斯天然氣開採公司Gazprom首季淨利潤升44%，惟其股價收漲0.94%。

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