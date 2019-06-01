東方日報B2：港股五窮月冧2800點　差絕全球

中美貿易關係急速惡化，5月份環球股市顯著受壓，當中又以港股「最傷」。5月份恒生指數累挫2,798點，以點數計為史上最慘「五窮月」，累積跌幅達到9.42%，衰絕環球主要股市，港股市值單月蒸發超過3.3萬億元。



統計顯示，5月份及6月份港股走勢關連度高，過去10年同步比率達80%，反映「六絕月」港股仍高危。事實上，綜合多名證券分析員及基金經理意見意見，普遍預期6月份港股會續尋底，若中美貿易形勢沒有起色，恒指恐跌至25,500到26,000點始喘穩。



恒指於5月份最後一個交易日依然未能扭轉跌勢，最多曾跌264點，收市仍跌213點，報26,901點，跌穿27,000點關，並創逾四個月收市新低。國企指數跌62點，收報10,387點。全周計，恒指及國指分別挫452點及58點，雙雙連跌四周。另國指5月累跌1,155點。

港股周五(31日)總成交844億元，沽空額137.62億元，沽空比率16.34%。港股通淨買入17.72億元，令5月份淨買入增至229.57億元，連續三個月淨買入。



地產股周五沽壓顯著，九龍倉置業(01997)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及新世界發展(00017)跌4.55%、4.32%、3.57%及2.36%。此外，因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，股價連續11個交易日下跌，創逾一年最長跌浪，曾挫2.3%，收市仍跌1.24%，報11.16元。



花旗銀行(香港)投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧表示，即使中國與美國達成貿易協議，雙方爭拗亦不會停止。他又說，假如局勢沒有起色，6月份港股恐會繼續尋底，或要到25,500至26,000點始喘穩，暫時最壞情況是下試25,000點。



不過，他認為今年首季的反彈浪一大教訓是若投資者萬念俱灰清倉離場，當反彈時是「要追都追唔切」，保守操作可以換入科網、醫療保健及日常消費這些與貿易相關度較低的板塊、香港銀行股及地產股等則有較高的股息回報。內銀股、汽車股及手機設備股則不宜沾手。



晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄表示，大市連環破底，部分基金已對中美貿易爭拗沒有耐性，操作上由之前於各板塊中輪流避險，變為沽貨減磅。他又說，繼「五窮」之後，不但有機會出現「六絕」，7月亦可能難「翻身」，或要到8月始露曙光。



他又說，恒指9日相對強弱指數(RSI)已跌至嚴重超賣水平，恒指下試26,500至26,700點後或會略反彈，惟「彈完又散過」。尤其是若中美繼續「你一拳、我一腳」，環球經濟將受累，恒指料會試穿去年24,540點的低位，最壞情況更可能跌至22,000點。



不過，交銀香港環球金融市場部高級經濟及策略師梁志麟表示，港股於「六絕月」料續偏弱，但相信不會如5月般恐慌，恒指若失守26,900點關，有機會進一步向下補回今年1月初26,200點的裂口位。他又說，若貿易戰升級至金融戰，恒指最壞情況或要下試25,000點樓下，但投資者毋須過分悲觀，宜減少注碼，小量資金可泊於物業管理股及內需消費品等板塊。

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