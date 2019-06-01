美股收市：道指失陷二萬五關　全周重挫3%

美國總統特朗普將貿易戰火燒至鄰國墨西哥，恐令中國立場更強硬，同時殃及全球經濟，拖累美國股市周五急挫。道指甫開市即失守二萬五關，並以近全日最低位收市，報24,815點，跌354點或1.41%。；標指收報2,752點，跌36點或1.32%；納指收報7,453點，跌114點或1.51%。



全星期計，道指累跌3.01%，連跌6周，創2011年以來最長跌勢；標指累跌2.62%，連跌4周；納指累跌2.41%，也連跌4周。



總結5月份，道指累跌6.69%；標指累跌6.58%，創2018年12月以來最大單月跌幅；納指重挫7.93%。



特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「墨西哥過去幾十年來，一直利用美國的優勢佔便宜。由於民主黨人，令我們的移民法很糟糕。墨西哥在美國身上撈油水已經幾十年，他們可以很容易地解決這個(難民)問題。是時候讓他們最終做必須做的事！」



投資公司Raymond James公共政策分析師Ed Mills表示，這絕對會加劇中美貿易衝突，中國官員會質疑特朗普在貿易上是否為可靠的夥伴，因為加徵墨西哥關稅的同日，美國國會正設法在今年夏天通過《美墨加協議》(USMCA)。中國眼見有協議也會這樣，為何仍要談判呢？他指出，這會弱減中美領導人6月28至29日在二十國集團(G20)領導人峰會上的會面機會。



美墨貿易紛爭升級，德意志銀行分析師Torsten Slok表示，兩國貿易關係全都與汽車有關。此舉將重挫汽車行業，很快導致汽車生產停滯不前，美國3大車廠通用(GM)、福特，以及快意佳士拿跌幅介乎2.2%至4.7%。



道指成分股中，杜邦收挫逾2%；高盛跌2.62%；卡特彼勒跌1.67%。大型科技股全線受壓，亞馬遜、Netflix齊跌逾2%；Facebook挫3.03%；蘋果公司則跌1.81%。



5月將成為今年標指首個下跌的月份，同時也將是2012年5月以來，標指首次在5月下跌。LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，回顧過去20年，美股在5月大幅下跌後，6月回報也相當低，意味着股市弱勢未止。



資金湧入國債避險，反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率低見2.13厘水平，續創2017年9月來低位，預示市場減息預期升溫。由於10年期債息續跌，受市場關注的衰退指標之一3個月期美債息相對10年期的「倒掛」情況惡化，經濟衰退憂慮進一步蔓延。



據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至5月29日止一周，美股基金走資84億美元，反觀，投資級別債券基金吸資61億美元，連續十九周錄得資金流入。美銀策略員在告中指出，投資者愈來愈悲觀，但悲觀程度未有觸發人棄我取策投資略的信號。



SPI資產管理交易和市場策略主管英尼斯估計，若出現最差情況，即談判完全破裂，股市將再跌10%，又認為正在現水平吸納的宏觀投資者太過樂觀。

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