特朗普又出招！將取消印度普惠制待遇

美國總統特朗普又燒起另一火頭！他繼日前宣布將向進口美國的墨西哥貨徵收關稅後，發行政命令終止對印度的發展中國家普惠制待遇，將於6月5日起生效。



美國於2018年4月啟動對印度普惠制市場准入資格的審查。美國貿易代表辦公室指，印度設置一系列貿易壁壘，對美國商業有嚴重的負面影響。



除印度外，美國政府亦計劃取消給予土耳其的普惠制待遇，因認為土耳其經濟已足夠發達，不應再享有進入美國市場的優惠待遇。



普惠制(GSP)全名為普遍優惠制，是全球32個發達國家向發展中國家出口產品，所給予的普遍、非歧視、非互惠的優惠關稅，屬在最惠國關稅基礎上進一步減稅、以至免稅的一種特惠關稅。這項政策可幫助受惠國增加出口，促進工業化和經濟發展。

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