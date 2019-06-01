貿戰升級：巴克萊、摩通等估聯儲局將提前在今年減息

美國國債飆升，中美貿易戰緊張局勢未見緩和，加上美國向入口的墨西哥貨徵收關稅，巴克萊、摩根大通和NatWest Markets均預測今年美國聯儲局將減息。



巴克萊預期，聯儲局今年將減息75點子，將由9月份起開始減息50點子。該行原預計該局在2020年底前都不會採取行動。



摩通首席美國經濟學家Michael Feroli發報告，指即使美國與墨西哥迅速達成協議，但企業信心所受到的損害可能會持久，估計聯儲局會在9月和12月減息，每次減25點子。



Feroli表示，如果特朗普將墨西哥貨品的關稅提高至25%，聯儲局可能需要減息逾50點子。



NatWest Markets預期美國今年會減息兩次，每次減幅為25點子。

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