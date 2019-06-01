1周10大驚奇：特朗普瘋了？全球經濟衰30年？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月，雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)，直到上周都呼籲不用過悲。



不過，隨着貿易戰升級，港股實現「最窮5月」，大眾注意力明顯轉至貿易戰。那麼，結局會如何呢？或許未必像市場主流意見那樣！不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、貿戰升級！特朗普搞墨西哥 曲線打日本？】

正當市場將焦點落入中美貿易戰之際，美國總統特朗普突然在香港時間周五(31日)早上宣布，在6月10日加徵墨西哥所有貨品關稅5%，並有機會逐月加，直至10月到25%為止。這不單止對墨西哥有影響，更大的煩惱來自企業！



在2018年底，美國、加拿大、墨西哥三方好不容易才簽訂了「美墨加協議」(USMCA)，特朗普又在今年5月17日宣布，正式取消之前加徵加拿大和墨西哥的「鋼鋁關稅」，5月30日美國也表明，美墨加協議可能趕在今年夏天前通過。惟特朗普周五又再度對墨西哥加徵關稅，如同推翻協議及重新徵收鋼鋁關稅。



就此，墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)回應：「美國優先」的說法荒謬！直到最後，正義將戰勝一切。



事實上，特朗普加徵關稅是「曲線打壓日本」，因最受害的是日本車廠！周五豐田汽車(Toyota)挫2.8%、日產汽車(Nissan)瀉半成、本田汽車(Honda)大跌逾4%、萬事得(Mazda)更大冧7%，主因是這4家大廠都在墨西哥設有汽車零組件工廠。市場擔憂提高關稅將衝擊在墨西哥生產的汽車，以及影響對美國的銷售。



更重要的是，市場原預期在中美貿易戰下，墨西哥可能受惠於企業將生產線遷離中國，但最新的關稅決定又令企業進退難谷。這亦引伸出一個更大問題：就是與美國簽協議意義何在？之前一波三折的美墨加協議，特朗普竟可以單方面任意再提高關稅。



不少經濟學家認為，最新的關稅決定無疑是對美墨加協議「打臉」。與此同時，其他國家包括中國、日本、歐洲等，也可能因此警惕，是否值得與美國簽任何協議，甚至是否值得「讓步」。



除了日本，南韓亦率先成為貿易戰「犧牲品」，股市周三(29日)正式輸凸今年升幅，貨幣韓圜亦徘徊2017年1月以來低位。



(註：本文附上貿戰不同情景對全球經濟增長的影響)



【2、貿戰升級！華爾街最佳亞洲專家警告：美國未必贏】

上述提到，特朗普搞墨西哥，是向全球宣戰！多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)本周則警告，美國未必贏貿易戰！



他憶述，在1985年9月簽訂《廣場協議》後，時任美國總統列根說：「當政府容許假冒或複製美國產品，就是偷竊我們的未來，這再不是自由貿易。」在1980年代，日本是美國經濟的最大威脅，不只是因為被指控知識產權盜竊，同時包括貨幣操縱、政府補貼工業、美國製造業變得空洞，以及雙邊貿易極度失衡，令美國面對極大貿易赤字。



●問題癥結：美國人儲蓄低

羅奇指出，由上述可見，目前中國出現了類似日本昔日的狀況。其實，美國之所以受到威脅，根本就是與美國人習慣「使錢」有關，沒有儲蓄習慣自然會「大花筒」，存款不斷下跌自然就形成了經常帳(可簡單理解為資金流出與流入的相差)及貿易赤字。不同的是，30年前流向日本，30年後流向中國。



他引述數據指出，在列根主政的1981年1月，美國國民淨儲蓄率(即扣除收入)為7.8%，經常帳是平衡的。在其後2.5年，由於列根大幅減稅，令國民儲蓄率下跌至3.7%，並出現經常帳及貿易赤字。



換言之，美國所謂的「他國問題」，其實是自己一手造成。原因是先天就沒有儲蓄意識，減稅自然會刺激消費，就會引致進口貨增加，導致經常帳及貿易赤字。



當時的列根總統不認為是自身問題，亦不覺得儲蓄與貿易失衡是有關連。相反，他歸咎於日本，因在1980年代「上半場」的時候，日本佔美國總貿赤達42%。



目前的總統特朗普更不堪！上述提到，列根接任總統時，美國的儲蓄率是7.8%，尚有空間給列根「使錢」，惟特朗普於2017年1月接棒時，美國儲蓄率僅3%，不及列根的一半！特朗普則以列根為榜樣，又高舉「美國再次強大」旗幟，大刀闊斧減稅，認為美國是時候「盡顯一哥威權」！



結果是：截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%，聯邦財政赤字因減稅而大增，經常帳赤字佔國內生產總值(GDP)約2.6%，貿赤佔GDP約4.5%。



●中國未嚴重過日本

因此，美國又要找「敵人」，今次是中國了。畢竟中國2018年佔美國總貿赤達48%，較1980年代日本的42%還高。不過，這不能直接相比，因為1980年代仍未有全球化供應鏈，今次中國的貿赤未必高於當年日本。



根據經合組織(OECD)及世貿(WTO)數據，扣除一些不是中國製造，而只是在中國整合的產品後，中國佔美國整體貿赤可能僅35至40%。換言之，如今的中國較1980年代的日本，在貿赤上所謂「佔美國便宜」實際更小。



他批評，特朗普正犯下嚴重錯誤，在國民儲蓄率沒有攀升之下，打壓中國根本解決不了問題，貿易只會簡單地由中國轉到其他貿易夥伴而已。結果只會令成本提高，對美國消費者而言相等於「加稅」。



他警告，美國翻拍「這部舊電影」實在令人不安。美國再次認為，透過打壓其他國家(當年是日本，目前是中國)，較改善自身問題容易得多(主要是國民儲蓄)。不過，這次電影結局可能非常不同。



【3、貿戰升級！中國第四次說「這句話」 前三次在戰爭前】

提到美國未必贏貿易戰，加上墨西哥事件更令全球警惕與美國談判未必有效。中國官方媒體周三(5月29日)就發表了一篇令人心寒的文章，恐預示會爆發全面貿易戰！原因是一句：「勿謂言之不預！」



該報道指出，「勿謂言之不預！」(外媒翻譯為「Don’t say we didn’t warn you！」)在中國近代史上只用過兩次，每次皆涉及「全面戰爭」，分別是1963年與印度的邊界戰爭，以及1978年對越南進行反擊戰前。



(另有資料顯示曾用過3次，分別在1962年、1967年、1978年3次作出宣示後，分別爆發了中印邊境戰爭、珍寶島事件、中越戰爭3次武裝衝突。換言之，今次是第4次提及。)



文章提到，「不願打，不怕打，不得不打！」是中國面對美國挑起經貿摩擦的原則立場，並警告美國，提到稀土：「勿謂言之不預！」



美國著名財經媒體彭博周五(31日)就引述消息人士透露，中國已準備好打「稀土戰」，若需要，即可實施。



【4、貿戰升級！中方更強硬 全球最少衰30年？】

事實上，內地官員的口脗亦愈益強硬！美國著名財經媒體彭博綜合了近期中國官員的發言，似乎更預示着中美短期內仍難以達成協議。



其中，工信部副部長王志軍稱，美國對2,000億美元中國進口商品加徵關稅，就2018年中國對美出口額來看，佔比達41.8%，但在中國總出口額當中只佔8%。加徵關稅將導致企業成本增加、訂單減少，競爭力下滑，惟就目前情勢來看，影響是可控的。



銀保監會主席郭樹清更指，美國可以「晒冷」對中國貨品加徵關稅，但這對中國經濟的影響「非常有限」；美國對中國的出口也會萎縮，導致經濟受到同等力度打擊。



中國人民銀行(即中國央行)前行長戴相龍周五(5月31日)表示，不看好中美領導人在6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會的會面，料在結束貿易戰這點上，雙方很難取得甚麼重要進展。如果中美持續加大反擊力度，或會導致全球經濟下滑，甚為出現全球金融危機。



另一位前高官、中國商務部前副部長魏建國警告，美國今次行動的時機錯了，打錯了仗，亦用錯了武器。他強調，今次可能是美國自二次世界大戰後、甚至建國以來，犯下的最大錯誤。貿易衝突可能會持續30年或以上，中國會贏。



商務部表示，中國將建立「不可靠實體清單制度」，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。



【5、貿戰升級！民族戰枱頭 內地人赴美15年首跌】

除了稀土戰或一觸即發，美國著名財經媒體彭博本周亦報道，受中美貿易戰影響，2018年中國客赴美旅遊人數跌5.7%，至290萬，為2003年以來、即15年首跌。



報道採訪了一位任職於北京某貿易公司的Wang Haixia表示，將前往美國參加姊姊的畢業典禮，預計於伊利諾州、紐約等地逗留10日，她原本打算逗留更久，但坦言不想在貿易戰期間對美國經濟有所貢獻，因「我和家人逗留10日，開支可能超過10萬元人民幣，夠多了！」



不過，美國政府機構及業界仍認為，中國客赴美減少僅暫時現象，因中國的中產階級只會繼續增加。其中，美國政府料2019年中國客赴美旅遊人數將增長2%，達330萬，直至2023年，再增至410萬人。



【6、貿戰升級！特朗普難全面封殺華為 因海底...】

講起民族戰，目前內地部分地方似乎發起了棄蘋果公司(Apple Inc.)、買華為的活動！誠然，本周亦有外國媒體報道指，特朗普雖然積極拉攏環球全面封殺華為，惟可能僅限於陸地上，使華為的電訊設備被封鎖！原因是在海底裏，華為仍有另一項難以封殺的發展，就是「海底電纜」，不是特朗普要切斷就能切斷。



報道指出，華為子公司「華為海洋」是全球第4大海底電纜工程商，負責電纜的鋪設及維修。目前全球海底大約鋪設380條海底電纜，其中約100條就是由華為供應，足見規模不小，尤其是未來網絡發展將更倚賴海底電纜。



為何海底電纜很重要？目前所謂「雲端」，其實多數的資料數據是透過海底電纜傳輸通往全世界，這些光纖電纜佔據的比重已接近國際傳輸數據九成以上。同時，這些光纖電纜的傳輸速度較一般家庭寬鬆速度高千萬倍！



換言之，掌握了「海底」，等於掌握「未來全世界數據傳輸」。資料顯示，華為約十年前開始進入海底電纜市場，一開始鋪設的範圍集中在東南亞，去年底則完成了一條超過6,000公里，由南美洲到非洲的海底電纜，顯示華為已獲得先進能力。該公司早前預期，2015至2020年，將再完成20條新的海底電纜。



就此，有分析估計，雖然華為在陸上被封鎖，但未來仍很可能掌控40至60%網絡。



【7、貿戰升級！小心變成糧食危機 形成超級通脹】

講完大眾或已知的事，接下來不得不提「糧食危機」！貿易戰若再打下去，加上非洲豬瘟肆虐，隨時演變為糧食戰。



據美國農業部發布的《農作物進展報告》顯示，上周美國粟米種植率僅49%，低於5年平均值80%水平，更創下歷史同期最低紀錄。



據悉，天氣成為美國粟米種植數量變得反常的主要因素。自4月初以來，大規模降雨導致田地洪水成災，延遲了粟米種植時間。



此外，鑑於貿易戰升級，使美國農民種植大豆的吸引力不再以往。有分析指出，美國粟米、大豆、小麥價格已上揚，更引發歐洲相關農產品價格上升。



事實上，中國食品價格近來也升勢凌厲，特別是水果。根據中國農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」數據顯示，截至5月23日當周，官方重點監測的5種水果，平均價格為每公斤7.77元人民幣，按年大升32.7%。例如蘋果價格已從去年的每公斤4、5元人民幣，狂飆至現在12元人民幣，連官員也覺得驚訝。



當中的原因恐怕是貿易戰令進口貨受影響。有水果店主表示，部分水果是美國進口，目前稅率提高導致成本增加，只好加價。不過，中國官媒則指，中國蘋果產區主要在山東、陝西等地，去年因極端天氣等因素，令整體產量大減約三成，導致庫存不足，令價格上升。



【8、貿戰升級！股市真的等大冧？異象話未必】

至於中美貿易戰怎影響股市，相信投資者已開始悲觀，事實上，連美國華爾街分析員也看法分歧。



舉例來說，目前「好友」拿着的原因是美國總統特朗普不會容許股市大跌，其中，摩根大通認為，標指在今年底仍有大約12%上升空間。相反，「淡友」的原因較實際，就是中美貿易戰升級恐引發全球經濟衰退，其中，摩根士丹利就警告衰退風險已增加。



不過，上述的好淡理據也只是「猜想」，因無人能知中美領導人正在想甚麼。就此，去年10月警告股市未跌完，結果言中的Evercore ISI首席投資組合策略師Dennis Debusschere本周表示，相比貿易戰，有一個更實際的信號，就是「信貸利率差距」！



他指出，關注信貸息差十分重要，因這反映了投資者對企業還債能力的憂慮，當息差擴大，即企業借錢成本上升，就是令人惶恐的信號；相反，息差收窄就不用太擔心了。



目前的情況是：信貸息差未閃現任何需要擔心的信號！當然，Debusschere指出，雖然息差未見響警，但仍然要高度關注，尤其是貿易戰未有緩和迹象。一旦企業債出現融資問題，股市必然受到波及。



【9、貿戰升級！散戶已過悲 短期難有股災？】

除了上述提到的息差，散戶確實已很悲觀，或預示短期沒有股災！由美國個人投資者協會(AAII)進行的調查數據顯示，截至5月22日，只有24%投資者看好股市，大幅低於5月初的接近40%，並為去年12月底以來最低水平；約36%認為未來幾個月股市可能會下跌，接近今年調查的最高水平。



值得留意的是，該調查的「看好」歷史平均值為大約39%，現時降至24%，意味散戶已極為看淡後市，再加上「看淡」歷史平均值為大約30.5%，更能反映投資者已過分悲觀。



該指標通常為「反向指標」，往績顯示，只要看淡比例高於看好，股市就接近或已見底，2017及2018年均應驗。又例如今年5月初市場看好情緒高漲，股市就立即調整至今。



【10、貿戰升級！特朗普是個怎麼樣的總統？】

最後分享一下美國官員怎看特朗普！鑑於全球關注貿易戰對金融市場的影響，特朗普一言一行皆惹起廣泛報道。過去一周他就到了日本訪問，在飛行途中他究竟會做甚麼呢？官員們又怎評價他？



外國傳媒引述一些隨行的官員報道，特朗普是一位很少休息的總統，會花大量時間看電視及報章新聞。



有官員說：「他不會睡覺。」並補充說，特朗普有一次曾召集一名試圖在登陸前睡幾個小時的助手會面，討論即將訪問的國家議程及最近的媒體報道。那官員形容為「像被俘虜一樣。」



事實上，隨行人員也難以在4,000平方英尺高空睡得舒服，因為「空軍一號」沒有像私人飛機般安裝平躺式座椅。據悉，特朗普有一間臥室，而工作人員若想睡覺，不得不使用辦公椅、飛機兩側的皮革長椅，以及瑜伽墊。



此外，特朗普經常投訴他所看的媒體報道是他不喜歡的，並利用會議來制訂如何回應不利故事的策略。



有官員亦描述了特朗普是個怎樣的總統！他是一位反對外訪猶如一般外國旅行(即係要夠突出)、對睡覺的酒店挑剔(即不會容忍寒酸)，並擔心他是否是唯一榮譽嘉賓(即不能有人搶他風頭)。



特朗普是怎樣的總統？相信大家心中有數，按照目前行程，特朗普將會在6月出訪英國，並會與英女皇會面。

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