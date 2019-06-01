包商銀行票據保障安排出爐　5千萬以上保80%

外電引述消息報道，上海票據交易所向市場成員發布包商銀行承兌匯票保障安排的通知，對該銀行被接管前承兌的匯票，同一持票人持有逾5,000萬元人民幣(下同)，存款保險基金管理有限責任公司將對承兌金額提供80%的保障，未獲保障的20%票據權利，包商銀行應協助持票人依法追索。



至於對同一持票人持有合法承兌匯票金額在5,000萬元以下，按原合約交易規則，正常流轉和到期付款，存保公司對承兌金額全額保障。



對非全額保障的包商銀行承兌匯票，將由上海票交所標記後正常流通。



中國人民銀行與銀保監會在5月24日突然公布，因嚴重信用風險接管包商銀行1年；並委託中國建設銀行(00939)託管其業務。事件惹起市場關注，擔心內地中小型銀行的資金及流動性。



市場盛傳包商銀行各式票據欠款共計高達693億元，其中一批50億元專項債將於6月到期。

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