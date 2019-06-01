美聯：5月整體物業註冊量料逾1萬宗

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，5月首30日整體物業註冊量錄9,854宗，較4月全月9,911宗跌不足1%，料全月最終可達逾1萬宗水平，可望創自2012年11月後的6年半新高。



該行數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，5月首30日，一手私樓註冊量錄3,057宗，較4月全月2,788宗增加約9.6%，為月內整體物業註冊量有力創新高的動力。其中，大埔海日灣II錄最多登記；其次為將軍澳MONTARA。2個項目暫已錄逾千宗登記。另一手公營房屋錄328宗註冊，較4月全月增約24.7%。



二手住宅方面，註冊量連續2個月超越5,000宗水平。5月首30日二手住宅註冊量錄5,110宗，較4月全月跌約5.4%。



工商舖、純車位等非住宅，在上月首30日錄1,359宗註冊，較4月全月跌約6.9%。



每月註冊個案一般主要反映前一個月市況，故上述5月份註冊數據尚未全面反映5月爆發中美貿易戰對樓市的影響。相信待6月註冊數據才會逐步反映，屆時料整體物業註冊量會回落。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/