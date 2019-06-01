貿戰升級：比特幣成避險恩物　專家估升破1萬美元

環球資產市場受中美貿易戰拖累之際，虛擬貨幣卻大受追捧。單計5月份，比特幣已升值近六成，若以年初至今計，更升值逾1倍。不過據CryptoCompare資料顯示，比特幣價格異常波動，日前首次突破9,000美元後，隨即急插至7,996美元，跌幅逾13%，最新回升至8,520美元，漲逾2%。



市場樂觀情緒或助比特幣價格衝穿1萬大關，彭博引述Galaxy Digital的首席執行官Mike Novogratz日前預計，比特幣短期內將於7,000至10,000美元區間波動，並相信市場動力足以維持漲勢。



Mike Novogratz認為，虛擬貨幣未來將成為金融及消費基建的重要組成部分，而市場對虛擬貨幣及區塊鏈技術的接受程度上升，為推升比特幣價格的主因。據指Facebook正在創造自家的虛擬貨幣，讓其通訊程式用家可用作貨幣轉帳交易，而另一科網巨企微軟(Microsoft)亦利用區塊鏈技術建立數碼身份項目。



外媒引述專家分析指，中美貿易衝突亦為虛擬貨幣升勢的重要助力，Susquehanna虛擬資產主管Bart Smith認為，中美緊張局勢升級，拖累人民幣匯價在5月急瀉，並驅使資金流入比特幣作對沖，或視比特幣為內地走資渠道。



Arca虛擬資產首席投資官Jeff Dorman亦認為，貿戰升溫引起內地投資者擔憂，加劇資本外流壓力，而虛擬貨幣搖身一變，成為資金的「避風港」。



儘管虛擬貨幣步入「牛市」，惟曾準確預言2008年金融海嘯，獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，相信比特幣是一切泡沫的始作俑者。外媒引述虛擬貨幣研究企業Bitwise於3月發表的調查發現，市場上有95%的比特幣現貨交易，由不受監管的交易平台所偽造，令市場擔憂交易的合法性。



Bitwise分析虛擬貨幣資訊網站CoinMarketCap上，最高交易量的81個虛擬貨幣交易所，發現於60億美元的比特幣日均交易量中，只有2.73億美元為合法交易。

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