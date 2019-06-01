貿戰升級：內地明早發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書

內地傳媒報道，國務院新聞辦公室將於周日(6月2日)早上10時發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，並舉行新聞發布會。



繼美國商務部周三(5月29日)公布對中國製貨品徵收初步反傾銷稅後，中國周六(1日)凌晨起亦正式向總值600億美元(4680億港元)進口貨品加徵關稅，作為反制措施。5410種美國產品將受中方打擊，徵收5至25%不等的關稅。另外，中國商務部周五(31日)亦公布將建立「不可靠實體清單」，對付以非商業理由損害華企權益的外企；亦有消息指，中國準備收緊向美國出口稀土。



分析指，目前正值中美貿戰愈演愈烈之際，而美國方面近日又先後對墨西哥及印度「出招」，中方的最新立場，勢成為全球關注的重點。



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