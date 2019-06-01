內地官媒批美對墨國動手：「貿易夥伴會認為達協議沒有價值」

美國總統特朗普再闢貿易戰場，在美國國會正設法通過《美墨加協議》(USMCA)之際，竟向墨西哥加徵關稅。內地官媒周六(6月1日)的分析報道指，分析人士普遍認為特朗普的行徑「將導致美國其他貿易夥伴認為與美國談判達成協議沒有價值，進一步破壞已經十分脆弱的全球貿易秩序」。



報道又指，美國對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅，是將關稅用作武器，藉此實現與經濟和貿易無關的其他政策目標，「這種不計後果的做法引發市場恐慌」。



事實上，在美國方面早前亦有相似的論調，投資公司Raymond James公共政策分析師Ed Mills認為，中國官員眼見墨西哥已與美國談妥協議，尚且會遭受如此對待，更何況是中國？那麼為何仍要談判呢？



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