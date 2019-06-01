貿戰升級：遭特朗普終止普惠制待遇　印度咁樣回應...

美國總統特朗普在多國挑起貿易紛爭，周五(31日)發出行政命令，終止對印度的發展中國家普惠制待遇，將於6月5日起生效。內媒報道，印度商業及工業部發聲明回應，指印度此前已在美國重大關切的問題上，提供了解決方案，但未獲美國接受；該國將和其他國家一樣，堅守自己的國家利益。



聲明又指，印度急需發展，人民亦渴望更高的生活水平，印度政府將以此作下一步行動的指導方針。



美國於2018年4月啟動對印度普惠制市場准入資格的審查。美方曾指責印度設置一系列貿易壁壘，對美國商業有嚴重的負面影響。



事實上，印度近年經濟發展飛快，據當地最新的經濟報告，該國在今年首季的GDP增長雖略為放緩，近兩年首次增長較中國慢，但仍達到5.8%。



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