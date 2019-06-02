陳鳳珠：谷汽車銷情　料內地逐步放寬限購

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，華為事件持續發酵，導致港股反覆尋底，估計中美關係短期內難以改善，大市於「五窮月」已錄得8.7%的跌幅，料踏入「六絶」，恒生指數仍會疲弱，初步以10天線27,500點為阻力。



早前人行及銀保監宣布因中國包商銀行出現嚴重信用風險而被接管，並由建設銀行託管，為期1年。今次為1998年海南發展銀行被宣布關閉及接管後，20年來首次再有商業銀行被接管，令市場憂慮內銀的壞帳及資金流情況。不過，人行表示會確保包商銀行業務不會中斷，並會保護存款人及客戶的合法權益；且由建行託管，料可藉此改善包商銀行的經營情況。



包商銀行曾被評定為風險最小的城商行之一，但仍然被接管，預期中小型銀行的經營情況漸趨困難。不過，內地多次強調要防範金融市場的系統性風險，估計接管或屬前瞻性考慮。



另外，廣東省提出優化汽車消費市場環境，或逐步放寬廣州、深圳市的汽車搖號及競拍指標，擴大准購規模，並強調廣東省其他城市不可再推出汽車限購規定。目前北京、上海、深圳、廣州、杭州、天津等城市均實施汽車限購政策，其中廣州市自實施限購以來，每年新增汽車指標只保持在十幾萬輛，一旦放寬，預期會釋放大量購車需求。



以往實施限購主要因為交通堵塞，而搖號則需要消費者報名預約排隊再進行抽籤，但限購未能解決交通擠擁問題。而由於汽車佔內地消費比重較大，且銷量會影響工業發展，因此內地將重點刺激汽車銷情。今次放寬限購或可定為「汽車進城」，配合年初內地促使農村汽車更新換代的「汽車下鄉」政策，以推動汽車市場增長。今次或由廣東省先試水溫，未來其他城市有機會逐步跟隨放寬政策。



而日前財政部及稅務總局亦宣布自7月1日起實施統一10%汽車購置稅率，預期未來汽車購置稅將勢向標準化，同時將根據納稅人購買應稅車輛時的相關憑證價格確定，若實際成交價較指導價格為低，消費者或受惠。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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