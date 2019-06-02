曜熊理財：貿易戰不利美國基金

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰未有和解現象，美國近期不斷打擊華為，以抗衡中國的5G戰略，中國可能會限制甚至停止對美出口稀土的猜測就不脛而走。在美國不斷向輸美的中國貨加徵關稅，以及中國可能利用稀土反制，最後結果恐兩敗俱傷。



貿易戰如果按照愈打愈烈的勢頭延續下去，肯定會對全球製造業和消費產生愈來愈嚴重影響。美國財政部將中國列為操縱貨幣匯率被觀察國，未來有可能指控中國為貨幣匯率操縱國，並採用其他方法打擊中國。



目前貿戰不利美國經濟增長，據美國近期疲弱的宏觀經濟數據，4月耐用品訂單初值按月跌2.1%，美國企業盈利和經濟風險高於大部分投資者的預期。在全球貿易局勢重新變得緊張下，許多龍頭企業下半年盈利都可能下跌。



與此同時，即使中美達成貿易協定，經濟放緩和衰退的風險仍在上升。傳統5月份美國基金表現較差，用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」一度飆漲40%。投資者應為更令人失望的潛在增長而做好準備。



另外，美國稅改紅利正消失，稅改啟動後，美企減輕企業稅負擔，增加盈利，同時，還通過海外資金回流大幅提高現金水準，支持大市。未來，如雙方未能達成協議，貿易戰影響加深，美國基金步入熊市機會愈來愈大。

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