葉尚志：建行可趁低吸納

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股仍處於尋底弱勢，美股終於出現補跌，是令到港股延續向下探底的觸發點，但是在5月份累跌幅度已多的前提下，加上技術性超跌狀態依然嚴重有待改善，如果港股出現進一步下跌，估計將會是短期尋底行情的尾聲階段，建議可以繼續關注抄底博反彈的交易機會。



建行(00939)在年內的表現跑輸大市，股價目前已跌至年初的6.2元位置水平，雖然近期出現包商銀行被接管的消息，對於內銀股板塊會帶來整體壓力，但是在建行股價已回整至較高安全邊際水平下，建議可以關注趁低吸納機會。



事實上，在經濟增速放慢的背景下，中小型區域性銀行有出現信用風險的機會，但亦意味中國金融供給側改革將加快，將更有利大型銀行，相信大型銀行在存貸方面的市佔率將進一步提升。



目前，建行股價已回落至今年初水平，並接近2年來的最低位，潛在風險已有一定釋放，估計現時股價的安全邊際已有所提升，建議可於現水平把握趁低吸納的機會，止蝕於5.5元，目標6.8元。

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