鄭勤龍：日圓是避險貨幣最佳選擇？

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着中美貿易談判僵持不下，市場避險情緒難免有所升溫，加上日前外國媒體報道，發現內地官媒的評論文章中，出現被廣泛視為準備開戰的外交警告字句「勿謂言之不預」，引發市場擔心貿易戰可能會進一步升級。



一般來說，當國際投資風險增加時，市場的資金往往會湧入日圓避險，推升圓匯。



若從風水的地運系統來說，日本位於世界版圖的東方，今年武曲星主事，由於東方屬木，而武曲星屬金，形成金木交戰的情況。然而投資者在尋找避險貨幣時，皆會選擇在政治及匯率風險上較為穩定的地方，但綜合玄學和基本因素的分析，目前日圓似乎並不是避險貨幣的最佳選擇。

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