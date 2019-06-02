鄺紫珊：貿戰重創大中華區基金　贏家係...

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰愈演愈烈，大部分股票基金出現負回報，自5月以來，大部分海外股票型基金平均下跌2.61%；若以地區計算，大中華區基金更是首當其衝，跌幅近一成；至於印度、東歐基金似乎沒有受影響，印度升3.53%，東歐則微升0.29%。



受印度國會大選結果利好股市影響，印度股市表現強勢，印度國會大選計票結果顯示，現任總理所屬人民黨執政聯盟大獲全勝，印股大升並創歷史新高，印度基金上升3.53%。另外，美國國務卿與俄羅斯總統的會面也紓緩美俄緊張關係的憂慮，東歐基金因而逆勢上升0.29%。相反，大中華區股票表現疲弱，中美雙方態度仍強硬，拖累大中華基金5月份下跌9.1%。



美國總統特朗普在中美貿易協商最關鍵時段前，突然宣布自本月10日起將2,000億美元中國進口商品關稅由10%提升至25%，中國隨後提出對美國600億美元報復性加徵關稅清單，恐慌氣氛引發全球股市下跌，而最近中國更考慮以稀土限制出口作為報復行動，故中美雙方摩拳擦掌情況將持續加劇，近期各界持觀望態度，並將焦點放於6月底G20中美領導人見面氛圍。



今年以來，外資已累計超買印度股市近96.15億美元，屬於新興亞股最為吸金的地區。很多投行也預期印度今明兩年仍將維持7%以上的經濟增長，在經濟動力強勁支持下，可有助帶動股市表現，由於總理莫迪成功連任，也有利於既有國家改革政策的延續，整體對印度的經濟發展也是有利，故中長期投資前景仍可期待。



從整體東協股市的形勢去看，在經歷前段時間的調整後，也提升其價值面的吸引力。東協市場勞動人口持續增長，中產階層的擴張及收入增長也有助帶動消費需求，在政府仍持續推動經濟與產業發展政策下，有利中長期投資前景，對前景並不看淡，其中可多加注意民生消費、美容保健、資訊科技、及金融等行業。

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