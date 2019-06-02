御峰理財：工字不出頭　靠錢搵錢爭上流

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，香港地不少上一輩人搭上時代的順風車，寫下無數獅子山精神故事，成就不少世界級富翁。然而，良辰美景已不復存在。



現時香港社會「搵食容易發達難」，失業率維持在2.8%，但不少行業的薪金增長停滯，政府統計處所有選定行業主類的實質平均薪金指數，由2008年第4季的107.8，上升至2018年第4季的122.4，十年間上升不足一成。



事實上，據2015年立法會的香港社會流動研究文件，1978年中期至1996年，內地在1978年實行門戶開放政策所帶來的商機，香港年均本地生產總值增長6.6%，而本港整體勞動人口的每月就業收入中位數累計實質增長高達139%。可是，因亞洲金融風暴、沙士及金融海嘯，1997至2013年的年均本地生產總值為3.5%，收入中位數累計實質增長只有14%。



此外，政府的《2015年收入流動性研究》顯示，來自家庭收入最高組別的公帑資助學士學位畢業生，其收入水平明顯高於來自收入較低家庭的學生。值得留意是，來自家庭收入最高組別的畢業生即使起薪較低，期後收入向上流動性仍然較高。



俗語有云：「一命二運三風水，四積陰德五讀書。」窮人欲脫貧，仍能靠知識改變命運，將來做個專業人士，至少比上不足，比下有餘。不然，就要增值自己財商，投資有道，累積財富。剛退下火線的本地地產商代表人物四叔李兆基，亦寄語年輕人努力儲第一桶金，並要懂得錢搵錢。



理財方法沒有甚麼秘密，不外乎量入為出，再作投資。投資人訂立投資目標後，亦要考慮自身能承受的風險。基金種類繁多又可分散風險，滿足一般投資者需要，是一個入門的好選擇。金融科技惠澤普羅大眾，不少自助基金買賣交易平台認購費相對低，購買賣時不妨貨比三家，慳得一蚊得一蚊。

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