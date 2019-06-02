趙文傑：避險情緒急升　資金由股轉債

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美貿易戰在5月轉趨白熱化，由正式調高進口關稅以至對華為的封殺，雙方交鋒的層次不斷提升。利好因素方面，由美國聯儲局於年初的突如其來轉鴿，對市場所產生的樂觀情緒，近期已告淡化。因此，以股票為首的風險資產經過今年首4個月的大幅漲價後，於5月節節回落，開始打回原形。



以美股為例，截至上周四香港收市時間為止，標普500指數已於5月份下滑5.5%；至於香港的恒生指數表現更不堪，於期內顯著下挫約9%，反映資金由股票市場大幅流走。隨着市場氣氛開始由樂觀轉為悲觀，加上貿易戰的升溫，令經濟前景蒙上陰霾，部分資金唾棄股市，轉投債市的懷抱。



看看債市的表現。同樣截至上周四，彭博巴克萊美國綜合債券指數收報2,133點，較4月底上升1.2%，其最低收益率(Yield to Worst)亦由2.97厘跌至2.79厘，下滑18點子；單看被視為無風險的美國10年期國債，其孳息率更由4月底的2.5厘，下滑24點子至2.26厘，幅度較綜合指數的更甚，反映流入債市的資金，有不少目的是為了避險。



正如兩星期前的撰文提及，當時代表環球股市的MSCI明晟世界股票指數股息回報率，僅高於美國10年期國債孳息率20點子，是非常的不合理。而該指數目前的股息回報率為2.63厘，兩者息差已擴闊至37點子，情況明顯正合理化。



隨着中美貿易危機不斷深化，投資者對全球經濟前景的憂慮愈來愈加深。美國3個月期與10年期債券孳息曲線，更於上周再次倒掛，一度超過10點子，創金融海嘯以來最大幅度。意味投資者已愈來愈相信，經濟在不久的將來會陷入衰退，預期將有更多的資金選擇避險資產泊岸。



俊賢資產管理行政總裁趙文傑(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/