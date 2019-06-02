無樓睇都無所謂　心急客908萬購首都三房戶

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行(A組)首席聯席董事蔡庭勇透露，該行新近促成將軍澳日出康城1期首都5座中低層RC室成交，單位實用面積約680方呎，建築面積約901方呎，座向東南，屬三房一套間隔。



買家見近日樓市氣氛暢旺，並鍾情屋苑環境及鄰近港鐵站，故在無睇樓情況下議價，於凌晨落訂，斥資908萬港元入市，折合實用面積呎價約13,353元，建築面積呎價約10,078元。



據了解，原業主於2015年7月以655萬元買入單位。持貨約4年，現轉手帳面獲利約253萬元，單位升值約39%。屋苑現時約有49個單位放售，入場價約770萬元起。



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