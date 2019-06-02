港府：市場對經濟前景看法正轉趨負面

財政司司長陳茂波在其網誌表示，中美貿易摩擦近月急速升溫，令全球經濟展望和投資氣氛轉弱。香港股市5月份下跌逾9%；4月份零售銷售貨值跌4.5%，是連續第3個月回落，當中珠寶、鐘表及電器的銷售跌幅更超過10%；整體出口更是連續6個月下跌，4月份的跌幅為2.6%。



另外，國際貨幣基金(IMF)4月進一步調低對環球經濟增長預測到3.3%，這是2009年以來最低的增幅。經合組織(OECD)及聯合國最近亦分別調低對全球經濟增長的預測。



觀乎美國近期對來自內地進口貨品加徵額外關稅，和針對內地科技企業的連串行動，以至內地因而提出反制措施等，可以預期中美貿易摩擦短期內難以得到解決的風險正不斷增加，市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面。



而除了中美貿易摩擦外，歐洲經濟疲弱，英國能否有序「脫歐」仍充滿變數，加上環球多處地緣政局緊張，環球政經環境除了是複雜多變外，風險因素疊加出現的機會不能抹殺。香港是一個細小全開放的經濟體，港府年初對香港全年經濟的評估，已考慮到上述種種因素，但美國的反覆善變，令事情的發展實在難以預料。當局一直緊貼留意形勢的變化，進行動態的評估，並作以防萬一的準備。



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