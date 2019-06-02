【星期一．炒啲乜】六絕月殺到　投資應如何部署？

環球股市在「五窮月」顯著受壓，美股道指失守二萬五關，單月累挫逾6%；港股恒生指數跌勢更傷，全月大瀉2,798點或9.42%，市值單月蒸發逾3.3萬億元；A股滬指按月下挫5.8%，為自2010年之後的近9年以來最差的5月份表現；日、韓股市亦回落逾7%。「五窮月」的慘痛會延續至6月份？



內銀股、汽車股及手機設備股被拋售。大型藍籌股友邦保險、中國移動亦捱沽。國際油價大跌，「三桶油」受壓。地產股同樣無運行。踏入「六絕月」要如何避過高危板塊？



中美貿易戰未見起色，港股在「六絕月」繼續尋底？投資部署如何避雷？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。



1、【趙文傑：避險情緒急升 資金由股轉債】

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2、【鄺紫珊：貿戰重創大中華區基金 贏家係...】

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3、【曜熊理財：貿易戰不利美國基金】

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4、【陳鳳珠：谷汽車銷情 料內地逐步放寬限購】

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5、【葉尚志：建行可趁低吸納】

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