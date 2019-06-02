積金局：自願供款帳戶月增3400個　供款近2000萬元

積金局主席黃友嘉周日(2日)發表網誌，指中美貿易戰最近急劇升溫，從事中國出口至美國的供應商首當其衝。整體而言，困擾香港僱主最大的，仍然是吸納及挽留人才，而僱主為僱員提供更理想的退休福利，將是一個切實可行的方案。



政府在今年4月推出「強積金可扣稅自願性供款」，同月有超過3,400個新的可扣稅自願性供款帳戶開立，供款額近2,000萬港元，而相對2018年仍未有扣稅優惠時，全年作自願性供款的僱員人數只增長約5,300名。黃指出，僱員和業界對新措施反應正面，預期會有更多強積金帳戶持有人以此作出額外供款，獲取扣稅優惠同時增加退休保障。



他續稱，積金局統計顯示，去年約有1.6萬名僱主為其僱員作出自願性供款，總額達100億港元，較2016年上升26%，受惠僱員數目亦較2016年上升19%，至35萬人。而就僱主自願性供款而言，平均每名僱主的供款，亦由2016年的511,400港元，增至去年的625,800港元。他指出，現時最新的失業率只有2.8%，但香港僱主面臨「請人難、留人難」，想吸納優秀人才或減低員工流失率並不容易，切實可行的方法是為僱員提供更理想的退休福利。



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