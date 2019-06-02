【專家分析】金曹：今年恒指低位9月出現　全年跌幅會係...

期權及程式交易專家金曹指出，今日(2日)中國公布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，公開解釋美方三次違背共識、出爾反爾、不講誠信的詳情。



由上周五中國放風將對美方反制，制定「不可靠實體名單」，在6月1日如期對600億美元美國進口商品加税，到今日公布白皮書，動作相當快，表示中國已不太相信美國總統特朗普那一套反口覆舌的態度，亦不再期望以現時情況，雙方談判可在6月27日G20峰會前有大進展。既然美國已經封殺華為，中國亦不欲拖3個月等所謂「90日寬限期」才反攻，6月開始行動！



另一方面，道指期貨已連跌6星期。特朗普表示，將從6月10日開始對墨西哥商品加徵5%的關稅，到10月份可能提高至25%，直到該國阻止移民非法進入美國。他又表示，8月會有關於美日貿易協議的好消息，估計是逼日本開放農業市場，換取免於被美國調升汽車關稅。



如特朗普計算成功，中日墨等國在8月至10月終於支持不住，簽下對美國最有利的貿易協議，而10月之後就可以逼聯儲局大幅減息救市，到2020年股市可成功因大幅減息甚至再施量化寬鬆(QE)而節節上升，令其成為打贏貿易戰的美國英雄，連任美國總統。



掌握時節點對特朗普的競選好重要，壞消息要在10月之前盡出，聯儲局減息要在12月出現才對其競選總統有幫助。如是者，港股會點？



他指出，最近以2019年對比歷年股災走勢，得出的結果顯示，恒指高位通常在4月出現，低位會在9月出現，年度跌幅約25%。



以2018年恒指收報25,845點，及預測按年度跌幅約25%計，即最壞情況下，2019年恒指或見19,383點。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

