樓價UPDATES：筲箕灣形薈上月錄33宗租賃個案

暑假租務旺季將至，不少屋苑近期市況活躍，筲箕灣形薈上月錄33宗租賃個案，平均實用呎租約50元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●形薈1B座高層B，實用面積約358方呎，為一房間隔，座向東南，外望山景。以每月1.9萬元租出，實用呎租約53.1元。若以上址2017年購入價約1,100萬元計算，回報率約2厘。屋苑現時約有100個租盤，租金叫價由1.6萬元起。



●西半山嘉輝大廈高層D室三房戶，實用面積730方呎，望城市景，以1,580萬元易手，實用呎價21,644元。原業主於1994年7月以300萬元入市，持貨至今帳面獲利1,280萬元。



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九龍區



●西南九龍匯璽II第3B座中層E室，實用面積349方呎，屬一房間隔，望市景，以約1.85萬元租出，實用呎租約53元。單位為業主於2017年12月以723.89萬元購入，以此計算，租金回報率逾3厘。



●將軍澳維景灣畔6座中層C室，實用面積約664方呎，屬三房包括套房間隔。原業主叫價1,280萬元，及後減價80萬或約6%，以1,200萬元售出，實用呎價約18,072元。屋苑現時約有100個放售，叫價由約700萬元起。



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新界區



●元朗翹翠峰上月錄得3宗成交，包括3座低層B室，實用面積802方呎，屬三房包括套房及連工人房間隔，開價950萬元，最終以940萬元沽出，實用呎價11,721元。原業主持貨10年，帳面獲利611.9萬元。



●馬鞍山嘉華星濤灣2座高層C室兩房戶，實用面積約516方呎，外望海景。單位約於3個月前開始放售，原叫價890萬元，經議價後減價62萬元，以828萬元易手，實用呎價約16,047元。屋苑5月共錄3宗二手成交，平均實用呎價約16,707元。

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