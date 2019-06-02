貿戰升級：丁蟹效應本周完結　股民就快驚完？

港股實現「五窮」，除了美國總統特朗普發動貿易戰升級外，亦再次證明「丁蟹效應」絕對名不虛傳！



事關由鄭少秋(秋官)主演的《詭探前傳》於4月29日晚上播出，給予投資者一周時間「逃亡」，股市在5月6日起就大冧。資料顯示，該劇集預計播到6月7日(本周五)。



換言之，最樂觀的估計是投資者可能「就快驚完」。剛巧美國總統特朗普上周也表示，可能很快就能與中國達成貿易協議。不知道會否有驚喜出現呢？



事實上，自從秋官於1992年飾演《大時代》丁蟹角色，播出後適逢港股大冧市，事後被視為「丁蟹效應」後，他每每有新劇上演，甚至僅重播，港股都會聞風色變，連外國媒體也曾經報道。今次事前以為「丁蟹效應」過時及純粹迷信，結果劫數難逃。



回看去年10月，他主演的新劇《將夜》播出，結果港股整個第4季都沒有好表現。2015年港股「大時代」時，媒體就特地重播《大時代》，以為「有心插柳」會冇事？結果股民又中招。

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