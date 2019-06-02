渣打香港設共享空間　一次過滿足員工N個願望

作為利物浦足球會的主要贊助商，渣打銀行(香港)周日(6月2日)凌晨開放咗新設嘅共享空間「Pop-Up」，畀近百名員工及其家人好友，一邊享用場內免費小食及飲品，一邊睇電視直播利物浦足球隊喺西班牙馬德里嘅比賽，幫球員們打氣，認真窩心！



「Pop-Up」共享空間喺今年4月底先開始啟用，佔地面積有成7,000平方呎，入面可謂應有盡有，除咗設有咖啡店提供早午餐同埋共享工作間外，仲有休息室、集乳室、祈禱室，同埋自助電子設備販賣機及IT服務支援站等等，可以一次過滿足員工N個願望。該行亦會喺「Pop-Up」舉辦唔同活動，例如業界研討會、興趣班及聯誼活動等等。



渣打香港行政總裁禤惠儀表示，該行致力建立以人為本嘅企業文化，好開心可以透過聯誼活動增進同事感情、提升對公司嘅歸屬感，並為集團贊助嘅足球隊打打氣。

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