貿戰升級：股市5月下跌很平常 6月會反彈？
2019年06月02日 16:30
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美國著名理財專家、財富管理公司Ritholtz Wealth Management資產管理主管Ben Carlson表示，雖然美股5月大跌，但未必全部與貿易戰有關，因歷年5月股市表現也不是理想。
他指出，美股5月累挫6.6%，其實十分平常，在過去70年，有65年都是累跌5%或以上，例外的是1954年、1958年、1964年、1995年，以及2017年。
專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統、今年4月已表明會有「五窮」的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，歷史顯示，自二次大戰後，只要美股1至4月連升4個月，5月都會出現回吐，是十分正常的。若歷史繼續可以借鑑的話，股市在6月會有反彈。
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