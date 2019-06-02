延期年金受捧！險企月吸5千申請　年繳保費平均6萬

專為市民準備退休生活的可扣稅合資格延期年金已開賣兩個月，市面上獲政府批出的產品多達10款，成保險界最新戰線。有保險公司指，開賣首月至今已獲逾5,000個申請，年金產品生意額大增，客戶平均年投保金額高達6萬港元。



有別於政府早前推出的公共年金，延期年金旨在供市民於退休前，預早投放資金予保險公司滾存生息，反映投資回報的總內部回報率(IRR)更可高達4厘以上，直至退休時便可每月提取年金，變相為「自製長糧」。而獲保監批准的延期年金，更可為市民提供上限6萬元扣稅優惠。



滙豐保險香港行政總裁文德華指出，自開賣至今已接到逾5,000份申請；保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅則指，單計延期年金生意額，已經高於今年首季年金業務的生意總額，而且臨近退休的市民較傾向選擇5年的供款期。



AXA安盛首席人壽保險產品總監左偉豪則透露，客戶投保延期年金的每年年繳保費約為6萬元，若以最高17%稅率計算，意味剛好享盡政府扣稅優惠，5年供款期同樣較受歡迎。



至於投保人年齡層一般經濟能力較穩健，友邦香港指，有8成延期年金新客戶來自30至54歲群組，貼近香港工作人口比例；保誠則指投保客戶以45至64歲為主。



綜觀市場上的可扣稅延期年金，其總內部回報率(IRR)普遍介乎2.2至4.7厘。惟須注意的是，延期年金的回報率可分為保證及非保證部分，而非保證回報率往往受市場波動影響。



10Life保險比較平台精算師倫凱恩表示，市民選擇延期年金時，往往直接以內部回報率高低作指標，儘管保險公司普遍指會按市場氣氛分紅，但亦難保證恒常給予最高回報，故建議市民優先比較保證回報率更實際。



事實上，中銀人壽的固定年期計劃暫時於市場上，唯一提供100%保證回報的延期年金計劃，回報率亦超過3厘。



倫凱恩解釋，退休保險產品原意是為投保人帶來可靠的穩定收入，如只求高回報而面對投資風險，市民直接投資高息債券效果或更佳；另外，滙豐、保誠的年金期均可保至終身，較適合擔憂長壽風險的市民投保。

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