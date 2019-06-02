貿戰升級：墨西哥「低頭」　暗示收緊移民限制

外國傳媒報道，在美國總統特朗普宣布從6月10日起，加徵墨西哥所有貨品5%關稅後，墨西哥有意「低頭」，其總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)周六(6月1日)暗示可以收緊移民限制，並期望下周與華盛頓的對話會有「良好結果」。



他指出，墨西哥可以準備建立措施遏制移民，以便與美國達成協議。如有需要，可以在不違反人權的情況下，加強有關移民措施。



據悉，由墨西哥外長Marcelo Ebrard率領的團隊，將在周三(6月5日)與美國官員會面，商討化解糾紛，奧夫拉多爾期望會有「良好結果」，並形成協議。

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