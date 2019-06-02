業界教路！投保延期年金前　須留意三大重點

市場上的年金計劃俗稱為「自製長糧」，延期年金可享稅務優惠。所有可扣稅延期年金均由保險業監管局審批，當局指出，投保前先比較各產品的內部回報率(IRR)、分紅實現率，以及退保損失，才能選出最合適自己的延期年金。



內部回報率為比較各產品優劣的核心指標，可直接反映保險公司的投資回報能力，當中分為「保證」及「非保證」兩大部分，但保險公司不能隨意縮減保證部分的回報率，同時需要佔整體內部回報率最少50至70%，以保障投保人利益。



由於非保證的回報往往易受大市波動所影響，故有意投資的人士要留意各保險公司過往幾年的分紅實現率，以便比較年金的實際投資回報與預期投資回報的差距，當中以維持100%以上為最理想，市民一般可到保險公司的網頁查詢相關數據。



此外，於年金期完結前，可要求提早取回保費，但有機會承受部分現金損失，因此投保前應先了解該產品的退保風險，例如在年金期內不同時段，提出退保可取回多少現金價值。

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