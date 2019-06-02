港股前瞻：「六絶月」有機會跌穿26000點

中、美雙方於貿易問題上態度強硬，市場關注兩國元首於二十國集團(G20)峰會會面能否成事，更擔心貿易戰將進一步升級至金融戰。儘管恒生指數已經出現超賣，短線或有超跌後的輕微反彈，惟市場對後市缺乏信心，基金又要為半年結的贖回潮作準備，慎防是「彈散市」，有券商預期港股「六絶月」或有機會跌穿26,000點關。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，中央近期已加強市場流動性的淨投放，並積極維持A股的秩序，力托滬綜指於2,830點至2,950點間上落，而恒指14日相對強弱指數(RSI)已跌至25的超賣水平，故不排除短線會有輕微反彈，但200天移動平均線約27,500及250天牛熊分界線約27,800點阻力重重，慎防「彈唔起」、掉頭再跌，本周支持位暫時於26,300點至26,500點。投資者不用急於撈底，反而應逢彈必沽。



他續說，上周不少基金愛股如友邦保險(01299)及香港地產股均遭洗倉，料是基金為了應付贖回潮沽貨的手影，因此即使「六絶月」港股的跌幅可能會少於五月份，但最低仍有機會下試25,600點，月尾埋單則料企於26,000點。儘管市場憧憬中國人民銀行6月份或有機會降低存款準備金率(RRR)，但對市場氣氛料只有少許幫助。目前投資者最擔心中美貿易戰或進一步升級至金融戰，除人民幣貶值問題外，現時中國包括企業債及地方債等債務不輕，憂慮國際評級機構如標準普爾及穆迪等會降低中國的主權評級，令中國企業融資成本急升，連同貿易戰影響，更將雪上加霜。

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