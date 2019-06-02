孖妹S檔案：A股近期失威　專家：唔係咁弊

滬綜指跌穿3,000點關呢個關鍵支持位，想入市嘅散戶應該趁機撈貨定再等吓先呢？去到呢個時候，孖妹都覺得幾惆悵，諗緊究竟A股「入摩」嘅吸力大啲，還是中美貿易戰嘅排斥力大啲。幸而，兩位A股專家嘅睇法一致，對內地股市走勢樂觀，所以我哋決定拿拿聲籌錢再作部署。



諸：華夏基金(香港)ETF業務主管諸人進



黃：耀才證券研究部高級分析員黃澤航



諸：其實，A股升跌有迹可尋。受中美貿易紛爭影響，A股喺2018年出現超賣，累跌逾24%，但於2019年首季就出現強勁反彈，飆升逾23%。不過，因反彈速度過急，近排又出現技術調整。如果由依家起直至年底，A股走勢能夠平穩發展嘅話，都已經算幾好。



Kitty：可惜冇如果，嗚嗚......



諸：錯喇，我對A股年內表現都仲樂觀。因為我覺得人行會保持中性利率水平，而且大致上政策方向穩定，例如唔會因為單次爆發非洲豬瘟疫情，豬價上漲，通脹衝上近3%水平，就改變貨幣政策方向。人行及銀保監會保持中小銀行體系流動性合理充裕，以及分三次下調服務縣域農村商業銀行人民幣存款準備金率等，另保持廣義貨幣供應（M2）及名義國內生產總值（GDP）相匹配。



●整體市況 ：危機過後多重返升軌



諸：自2012年10月上市至今，華夏滬深三百(03188)共漲近5成，即每年平均總回報有超過7%。所以我覺得A股長線會向上，建議投資者分段買入A股指數ETF(交易所買賣基金)，並長揸至少6至12個月。



Kitty：中美貿易戰搞到大家騰騰震，A股會唔會就此被玩殘？



諸：過去七年，A股指數經歷過咁多風浪，包括2015年股災及2016年熔斷機制搞到大冧市，但跌完之後都會重返上升軌，所以相信今次亦唔例外。再者，買被動型基金一般都比買主動式管理基金穩陣，因主動基金嘅基金經理就似棟篤笑主持，都有江郎才盡之時，諗唔到絕世好橋，導致基金回報未如理想。然而，追蹤指數嘅被動基金就更易成為長勝將軍。



Kitty：被動基金啱晒我呢啲懶人，我最鍾意buy and hold到天昏地暗。



黃：況且，我見唔到A股市場有源於其經濟及政治等系統性風險。雖然中國經濟增長會放緩，但不致會出現衰退。然而，全球經濟最大風險應該係英國脫歐僵局。不過，中美科技戰及貿易戰仍係隱憂，無人知會發展成點，所以投資者最好留有一手，現金佔投資組合逾三分之二，等滬綜指一跌穿牛熊分界線（250天移動平均線）時追入。



彩兒：港股已經跌穿牛熊分界線say bye，唔通A股都難逃厄運？



黃：如果滬綜指跌穿2,806點嘅牛熊分界線，可能會出現恐慌性拋售，但要再跌破2,400點嘅機會唔大。因為今年比舊年好，MSCI、富時羅素及標普道瓊斯指數公布納入A股，國家加快人民幣國際化、推進「一帶一路」建設，並推出減稅降費政策等，可望刺激A股向上。



●人幣匯率：短期料未破七 長遠呈強



黃：我認為，人民幣匯率會穩定，而且A股指數嘅預期股本回報率（ROE）都有望維持高水平。



彩兒：人行行長易綱近期喺一個會議上話，對保持人民幣匯率喺合理均衡水平上基本穩定充滿信心，中美十年期國債息差仍處於較為舒服區間，有利人民幣匯率穩定。



黃：無錯，官員今次立場鮮明！中國銀保監會主席郭樹清都話人民幣匯率短期波動係正常，更話邊個投機做空人民幣，必然有大損失。翻查中美十年期國債息差圖表，去年年底，人民幣兌美元匯價幾乎掂七，嗰時中美貿易局勢緊張，息差一度大幅收窄至少於0.5%，令市場擔心內地出現走資。但目前息差大幅拉闊，減低內地走資風險；且美國經濟麻麻哋，令美國聯儲局加息可能性降低。



Kitty：係噃，過往人民幣大幅貶值，變相蠶食中國國債回報，令中美十年期國債息差收窄。但今次美國國債息率都未見吸引，所以中美十年期國債息差罕有地跟人民幣走勢同步。



黃：因此我估計，人民幣短期內唔會破七，而做咗定存嘅投資者都唔使擔心。至於未來五至十年，我相信，人民幣都唔會弱，因為匯價反映國力，而人民幣國際化，以至A股入摩，都會令人民幣需求增加。



●估值變化：兩大評估方法助部署



彩兒：你啱啱提到高ROE，但點解中美政經局勢混亂，企業仲可以做得更好？



黃：咁係由於內需強勁，製造業升級轉型，令消費及製造業等價值投資股前景可期。另外，內地強化退市機制，A股有望節節上升。以前內地上市公司好少退市，即劣質公司懶死唔走，拖低A股指數整體估值，令A股與印度及美國股市走勢差天共地。不過，近年退市機制強化，汰弱留強，變相提升整體上市公司價值。





Kitty：股份依家係咪估值低？



黃：我一向會用兩個方法評估估值。第一，獨立分析各A股指數，例如滬深300指數或上證50指數等過去五年估值。滬深300指數喺2014年6月曾低見2,117點，較現價低逾1,500點，所以我唔會叫大家急撈。



另一方法係，將一除以市盈率，得出盈利回報率，再同中國十年期國債孳息率比較，睇吓佢哋之間嘅差額（風險溢價）係咪合理。按上周五計，滬深300指數嘅盈利回報率係7.46%（1/13.41×100%），中國十年期國債孳息率係逾3.3%。中國風險資產（A股）回報比無風險資產（中國國債）吸引。



●揀選產品：指數ETF食正入摩概念



黃：長線投資者，要買就梗係買指數ETF！



諸：若純粹buy中國長線穩定增長，就可揀ETF，如華夏A國際通(03197)，佢食正A股入摩機遇。其追蹤MSCI中國A股國際通指數，主要透過滬港通及深港通直接投資於指數內喺上海證券交易所及深圳證券交易所上市嘅A股，投資比重同該等A股喺指數中嘅佔比大致相同。目前基金最大持倉股份包括貴州茅台(600519.SH)、中國平安(601318.SH)、招商銀行(600036.SH)及五糧液(000858.SZ)等。



Kitty：A股入摩喺去年已完成兩部曲，華夏A國際通年內升逾兩成，依家先入，會唔會遲咗啲？



諸：A股入摩會跟隨中國開放市場步伐，循序漸進，唔會話過咗今年就完。中國始終係全球第二大經濟體，A股市場地位舉足輕重。另外，跟機構投資者同步買A股，多數唔會輸。



彩兒：MSCI明晟喺5月擴大A股納入因子至10%，喺8月及11月會再提高納入因子至15%及20%。瑞信料，5月完成首階段提高納入因子後，將為A股帶嚟150億美元嘅主動及被動基金買盤，11月後合共為A股帶嚟500億美元資金流入，其中72億美元為被動型基金買盤。



Kitty：幾百隻A股被納入指數，有冇話邊隻最值博？



黃：真係好難睇。大隻股估值過高，我買唔落手。例如貴州茅台，市盈率高逾30倍。另外，因為佢過去表現太優秀，令投資者對佢嘅期望極高，就算攞70分，都隨時被人沽貨。至於細隻股，就嫌流通量低。如果真係要揀，新能源及科技、媒體及電訊（TMT）公司都唔錯。但買後者真係要錢夠多，膽夠大先得。



彩兒：未來中國經濟增長嘅主要動力嚟自邊度？



諸：就係主導內地人生活模式嘅消費及科技板塊。我睇好醫療、保險、家電、必需及非必需消費品，以及電動車及大數據等行業。當中我特別睇好中型股，因佢哋喺2017及2018年普遍跑輸大市，但其盈利增長唔錯，另今年A股入摩有大增中型股喺指數嘅權重，我有信心中型股年內會獲取超額收益（Alpha），即實際收益率超過預期收益率。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/