港股前瞻：黃偉豪指本周或下試26700點　持現金最穩陣

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，中國於貿易戰上已表明會企硬，中、美雙方短期難望和解，恒指本周可能要再跌深少少，下試26,700點，惟港股五月份已累跌近2,800點，本周中後段或有輕微反彈，惟彈力料不強，27,500至27,600點有阻力。若市場氣氛進一步惡化，恒指「六絶月」或有機會下試26,000點。



他續說，現時貿易戰範圍正不斷擴大，由擔心升級至科技戰，到現時中國可能考慮限制稀土出口等，且六月中旬美國會就餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅進行聽證會，而「習特會」能否如期於六月底見面，亦增添市場的不明朗，建議投資者持現金最穩陣。

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