退休無憂：拓物業租上租　港男四十退休

新一代決不做窮忙族，勢要追求「Financial Independence, Retire Early(FIRE)」，意即經濟獨立，提早退休！港男范俊儉(James)人生曾經失去方向，從事過不同職業後，決心脫離打工仔生涯。近年鑽研錢滾錢的方法，每月成功獲取數十萬元的被動收入，故於40歲時退休，提早過悠閒的生活。



目前James的被動收入來源眾多，包括租入全數位於香港的6幢大廈，然後再按原先的業務再出租；他又是創投基金公司老闆，同時亦是引入日本三間知名食肆的特許經營者。除此之外，他亦有投資燕窩、榴槤果園等生意。



賺錢同時不忘做善事，他早前就捐錢予廣西興建希望小學。他「百足咁多爪」，擁有可觀的被動收入，雖說有不少財力去花錢，但他強調錢花得來要買到經驗。



事實上，他1999年投入職場後並不順利，短短三年間就轉工10次。幸好每份工的職級都有所調升，由普通基層人員，晉升為項目分析師，再成為管理層。「當年修讀工程學，份份工都做得唔開心，後來發現係科目選擇錯誤。」工作數年後，他終於明白到自己根本不喜歡工程學，於是轉行，並到學校教書。



成為教師三年，他仍對前途感到迷惘。於是又再重新出發，由興趣決定職業。從小熱愛電影和戲劇的他，加入劇團成為演員，更進修電影拍攝。他笑指，早年曾參加IFVA獨立短片及影像媒體比賽，由於作品評級不俗，故曾於藝術中心播放。不過藝術始終是藝術，幾年後他發現從事電影業難以維生。



他決定離開藝術圈，之後毅然創業。事實上，他試過同一時期開設IT公司、教育中心及出版社。三間公司業績中規中矩，既沒大賺，亦沒有狂蝕。由於經常留意財經新聞，2007年時他覺得國際經濟環境勢色不對，決定將公司結業，重回IT行業成為銷售人員，主要負責企業間的電子銷售工作。



為何會成為銷售人員呢？他覺得選擇工作要考慮三個因素，包括自己的才能、對工作是否感興趣，以及可否賺到錢。對他來說，做銷售人員正正符合以上因素，一來從事銷售工作佣金較高，二來與人溝通既是興趣亦是專長，因此這份工作一做就是10多年，而後期年薪更接近200萬元。



「在我19歲時已開始閱讀財經新聞，對投資有興趣同研究。」除了從工作中獲取收入，他早年也透過投資賺取被動收入。1999年時以159萬元買入一個居屋單位，但持貨至2003年就以140萬元出售，並把獲得的資金用來買私人樓。他解釋，居屋難以加按，而且樓價升幅有限，相反自由市場限制較少。



他的第一個私人物業用作自住，至2008年，他以高於市價一成出售，「當時有買家即日查詢，而且願意同日簽約。當晚我完全瞓唔着，心諗點解他願意畀高市價一成嘅價錢急急入市呢？」



於是他通宵看財經新聞，深信美國實行量化寬鬆政策，會促使資產價格上漲甚至形成泡沫，從而影響本地樓價向上。翌日，他與太太四出睇樓，將售出物業所得的近300萬元資金，分別買入三個物業出租，其中兩個價值分別為400萬元，一個約700萬元，當中出租回報已可抵銷供款。



在2012年，雖然他手上有一個自住物業及幾個住宅單位出租，但認為自己仍未能脫貧，於是憶起過往閱讀過的暢銷財務書《窮爸爸‧富爸爸》當中內容，大意是「如真正要令自己財務自由，必須創造價值。」



於是他先用手上資金租入一個面積5,000方呎的工廈單位，並分間成40個符合消防條例的小型辦公室出租，結果全數辦公室租出，更於短短兩年內回本。



是次成功令他更有決心大搞租上租生意。後來他更與酒店、房地產公司洽談生意，租入共6幢酒店及住宅大廈再出租。「租入後要為空間增值，才可以增加收入來源。」



對於可以租入大型項目出租，他解釋，由於有人脈關係，加上過往有出租經驗，而且有賣點，故可以取得合作機會。



●透視富人思維料有得着



除了房地產方面的發展，James亦有其他類型的投資，如近來他於惠州買入200畝地皮，準備發展旅遊生態圈。此外，他亦前往馬來西亞，了解榴槤園種植與生產。而過去也一直參與燕窩養殖場合作。



也許現今很多年輕人會反駁，當年置業壓力測試較為寬鬆，James才能夠買入三個物業出租，但他指達到財務自由，是源於其他項目空間的創造與增值。「冇錢唔緊要，最重要係有信念，年輕人要嘗試了解富人思維。」他舉例，香港是寸金尺土的國際金融中心，當不少市場人士都投資於房地產市場時，年輕人不妨多作了解，如何在香港透過房地產市場創造價值、增加自己的被動收入。



●規模化經營助邁財務自由



在James的理財觀念中，要達到財務自由，首先要記住打工仔做的，都是一些以時間換取金錢的工作。即使是牙醫或律師等專業人士，若沒有客戶光顧，就會手停口停。



反而，投資者與規模化經營者，是創造價值的表表者。例如就某大型美式連鎖快餐店來說，雖然市面上一些餐廳的出品味道更優勝，但其系統化經營模式已深入民心，運作有效率，因此餐廳可開遍全球。



在房地產市場投資甚有成績的他認為，股票投資比較高風險。如果可以有一些項目投資，如他在榴槤及燕窩方面的投資，即可帶來穩定的被動收入。



《窮爸爸‧富爸爸》一書令他獲益良多，事實上，他更成功邀得作者羅伯特‧清崎日後一同於廣州演講，希望讓更多人明白財務自由之道。

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