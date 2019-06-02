【頂級意見】中美殿堂級人物心淡　海嘯式災難恐快來臨

隨着中美貿易戰沒有緩和迹象，中美一眾知名的殿堂級經貿人物也心淡了，預言中美鬥爭將沒完沒了，恐怕餘下的職業生涯中也要面對，最悲是2008年金融海嘯式災難將會短期內殺到！



【美國代表！鱷王：很容易擦槍走火】

管理資產逾1,600億美元的全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、因回報跑贏索羅斯而號稱為新一代「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近日警告，中美貿易戰是「長期意識形態戰爭」，兩個國家的基礎根本不同，不能透過談判解決。



他指出，中美衝突已不單是貿易戰，若中國打稀土戰，將令形勢嚴重惡化，因稀土是美國許多高科技公司最重要原料，例如手機、磁鐵、電動車、LED燈等，都會用到稀土。



他又稱，歷史已證明，國與國之間的衝突很容易超出可控範圍，演變成可怕戰爭。目前明顯是高風險時期。



【美國代表！新興市場之父：特朗普攞苦嚟辛】

曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)警告，就中美問題而言，能看到快速解決方案的機會渺茫。



他指出，即使中美領導人能在6月28至29日的二十國集團(G20)領導人峰會之中，就貿易問題形成共識，未來也會繼續在科技上戰鬥。「我們正在進行一場新遊戲，特朗普真的冇事搵事做。」



他透露，正避免沾手中國出口相關股票，同時買入主打中國國內消費者的企業。



【華人代表！Jen：餘下職業生涯也要面對】

出身台灣、及後赴美升學的國際貨幣基金組織(IMF)和摩根士丹利前經濟學家，現為英國對沖基金Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen警告，我們正目睹15輪戰鬥的開始。(註：這為「摔角擂台」的戰鬥回合)



他說：「這場比賽將是一個漫長的過程，可能會在我們的職業生涯中一直持續下去。作為投資者及分析員，必須與時間競賽，不能只關注最新新聞資訊，更要明瞭各國經濟及文化差異。」



【華人代表！郭台銘：恐慘過2008年海嘯】

全球代工「一哥」鴻海董事長郭台銘周日(6月2日)警告，看到中美貿易戰愈演愈烈，科技戰也同時上演，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，不只是製造業、工業，也會影響到股市、匯市、中小企及很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現！



他指出，中國發表對美貿易反制白皮書，或多或少牽涉到世界經濟的變化、台商、台灣多少人在中國工作。



【內地前高官！戴相龍：全球金融有危機】

中國人民銀行(即中國央行)前行長戴相龍上周五(5月31日)表示，不看好中美領導人在6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會的會面，料在結束貿易戰這點上，雙方很難取得甚麼重要進展。



他指出，中美貿易戰的後果不僅僅影響這兩個國家，更會延伸至相關地區，再令全球攬炒。如果中美持續加大反擊力度，或會導致全球經濟下滑，甚為出現全球金融危機。



戴相龍於1995至2002年出任人民銀行行長，有份推動中國市場改革，其言論有一定影響力。



【內地前高官！魏建國：衝突恐持續30年】

另一位前高官、中國商務部前副部長魏建國亦於上周五警告，美國今次行動的時機錯了，打錯了仗，亦用錯了武器。他強調，今次可能是美國自二次世界大戰後、甚至建國以來，犯下的最大錯誤。貿易衝突可能會持續30年或以上，中國會贏。



【其他意見】

美國著名財經媒體彭博也綜合了其他專家意見，不妨參考一下：



去年回報達20%、今年以來回報單位數、管理約13億美元資產的對沖基金Gen2 Partners首席投資官Kyle Shin表示，中美衝突可能需要數十年才能解決，會偏向投資發達地區的高級別債券。



管理亞洲資產年資長達20年的Kingsmead Asset Management創辦人John Foo透露，已沽清中國股票，為其20年職業生涯的首次。

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