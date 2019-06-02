貿戰影響顯現！受累股股價最慘一年挫五成　專家咁睇...

中美貿易摩擦開戰近一年，部分業績直接受打擊的上市公司陸續「浮面」，同時有受累股股價累跌近五成。分析認為，即使該等股份已出現超賣且估值吸引，惟不宜趁低吸納。



綜觀多隻貿戰受累股，當中以北美洲為最大收益市場的偉易達集團(00303)，截至今年3月底止年度少賺約17%，更是過去十個財年以來，純利首次錄雙位數跌幅。集團稱業務僅得承包生產業務受貿戰影響，而相關業務佔總營業額約三分一。主席兼行政總裁黃子欣坦言，由於中國出口至美國的所有貨品有機會被徵收關稅，故難以預料2020財年的收入，但集團已透過不同的方法應付，包括擴建近期收購的馬來西亞生產設施。



梳化品牌敏華控股(01999)去年度純利亦按年下跌11.2%，當中北美業務收入比重達37%。面對貿戰升溫，主席黃敏利相信今年度業務具挑戰，尤其是上半財年盈利會受壓。有見及此，敏華亦計劃加快轉移內地產能至越南廠房，料整個項目的投資額高達3億美元(約23.4億港元)。



事實上，偉易達及敏華於績後均遭多家外資大行唱淡，指即使公司有積極為貿易做準備，但預料銷售轉弱及營運開支增加而繼續拖累企業盈利，故下降該兩公司目標價。



至於機電部件製造商德昌電機(00179)亦指，現時有約5%的銷售直接受中美貿易戰關稅影響，但集團於全球18個國家或地區設有生產線，故有能力應對。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，現時多間公司紛紛加快搬廠，亦是唯一可應對的方法，惟相信至少要一年至年半時間才會帶來正面貢獻。



然而，貿戰負面影響已大大反映在股價上，尤其是敏華股價跌幅最慘重，由去年7月至今，累積跌幅達49%；德昌電機及偉易達則分別累跌35%及28%，表現亦相當疲弱。沈慶洪表示，隨着中美貿易戰於5月升溫，會進一步拖累該等受影響公司業績的表現，最重要的是市場擔心仍未見底。



第一上海首席策略師葉尚志稱，相關股份累跌幅度大，不排除有短期反彈的空間，可視為短炒的機會，不過基於預期貿戰仍持續，貿戰受累股仍未可中長線持有。

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