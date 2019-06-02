港股前瞻：謝明光指港股估值恐受累企業盈利下跌

滙盈資產管理董事總經理謝明光指出，美國總統特朗普加開多條關稅戰線，包括上調墨西哥貨品關稅及取消印度普惠制待遇，而美國國債孳息再次出現「倒掛」，令市場憂慮環球經濟或出現衰退，美股料繼續向下尋底，勢加大港股壓力。若續有投行調低下半年及明年的經濟增長預測，企業盈利減少勢令港股估值進一步下調。



他表示，中國已公開表明重啟貿易談判的底線，令中美短期能傾掂數的機會不大，市場續關注人民幣貶值壓力，觀乎香港主要藍籌股沽空盤仍大，港股6月料尋底，先向下回補1月初26,200點的低位，上周跌穿的支持位27,100至27,200點或變成阻力。

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